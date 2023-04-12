Per aspera ad astra: шесть космонавтов с уральской историей

За 62-летнюю историю пилотируемых космических полетов на орбите Земли побывали 130 советских и российских космонавтов. Шестеро из них прямо или косвенно связаны со Свердловской областью. В честь Дня космонавтики «Новый День» рассказывает об уральцах, покоривших космос.

Космонавт № 10 Павел Беляев

Павел Беляев родился в 1925 году в селе Челищева в Вологодской области, но в возрасте 12 лет оказался на Урале. Его отец получил работу в Каменске-Уральском и перевез туда всю семью. С шестого по девятый класс будущий космонавт учился в каменской школе № 3, а десятый класс заканчивал в школе № 1. После выпускного он работал токарем на Синарском трубном заводе, а когда ему исполнилось 18 лет, ушел добровольцем в Красную Армию. Там его распределили в летное училище, после которого началась служба в военной авиации.

В 1960 году Беляев был зачислен в первый отряд космонавтов СССР. Среди набранных летчиков он был самым старшим по возрасту и званию (майор), так что коллеги внутри группы именовали его по имени и отчеству – Павел Иванович. В марте 1965 года Павел Беляев в качестве командира корабля «Восток-2» совершил космический полет, во время которого его напарник Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

Миссия пилотов сопровождалась многими трудностями. Так, перед посадкой отказала автоматическая система ориентации корабля, и Беляеву пришлось вручную ориентировать корабль на орбите и включать тормозной двигатель. Таких операций в пилотируемой космонавтике до него никто не совершал. В результате корабль «Восход» приземлился далеко от расчетной точки посадки – в глухой пермской тайге. Нашли космонавтов не сразу, поэтому две ночи Беляеву и Леонову пришлось провести в заснеженном лесу. В 2017 году в российском кинопрокате вышел фильм «Время первых», рассказывающий об историческом полете «Восхода-2». Образ Павла Беляева на экране воплотил актер Константин Хабенский.

Космонавт № 22 Виталий Севастьянов

Виталий Севастьянов родился в Красноуральске в 1935 году. Когда ему было 10 лет, семья переехала в Сочи. Там он с золотой медалью окончил школу и поступил в Московский авиационный институт. После вуза Севастьянов работал инженером и читал лекции по механике космического полета в Центре подготовки космонавтов, а в 1968 году уже сам был принят в отряд космонавтов. Виталий Севастьянов был участником лунной программы СССР, которую в итоге отменили.

В свой первый космический полет свердловчанин отправился в 1970 году в качестве бортинженера корабля «Союза-9» и провел на орбите 17 суток и 17 часов – рекорд по тем временам. Любопытно, что в той экспедиции состоялся шахматный поединок между космонавтами и людьми, находившимися на Земле. Партия длилась шесть часов и закончилась ничьей. В 1975 году Виталий Севастьянов побывал во второй космической экспедиции на орбитальной станции «Салют-4», где принял участие в огромном количестве экспериментов и исследований.

Много лет подряд космонавт был ведущим передачи «Человек. Земля. Вселенная» на советском телевидении. Также Виталий Севастьянов известен как автор шести изобретений и одного открытия, был принят в ряды Международной академии астронавтики. Севастьянов получил звание почетного гражданина Красноуральска, а в 2016 году в свердловском городе открыли памятник космонавту.

Космонавт № 26 Василий Лазарев

Василий Лазарев родился в 1928 году в деревне Прошино на Алтае, но по семейным обстоятельствам юные годы провел в Свердловской области. В первый класс он пошел в Среднеуральске. Однажды мальчик увидел низко пролетающий над городом самолет, разглядел летчика в кабине и с тех пор стал мечтать об авиации. После школы Василий вместе с другом собирался поступать в Свердловскую летную школу. Он легко прошел медкомиссию, а вот его товарищ получил отказ. Из солидарности Лазарев разорвал свое заявление в летную школу.

В 1946 году друзья вместе поступили в Свердловский медицинский институт. В свободное время Лазарев подрабатывал в травмпункте, а позже стал ассистировать на сложных хирургических операциях. На последнем курсе он перевелся на военно-медицинский факультет Саратовского мединститута, где получил специальность врача ВВС. А позже судьба снова предоставила ему шанс стать летчиком – нужны были специалисты для испытаний реактивной авиатехники. В 1954 году Лазарев по ускоренной программе окончил Харьковское высшее военное авиационное училище и стал летчиком-испытателем.

В 1966 году он присоединился к отряду космонавтов. Первый космический полет Василий Лазарев совершил в 1973 году, проведя на орбите почти двое суток. Он был командиром корабля «Союз-12» с позывным «Урал-1». Во время этой миссии проводились тесты спасательных скафандров «Сокол».

Второй полет Лазарева в 1975 году едва не закончился трагедией. При взлете отказали двигатели третьей ступени ракеты-носителя, космонавтам удалось подняться на высоту 192 километра над Землей, после чего произошло отделение аварийной капсулы. Полет продлился всего 21,5 минуты. Экипаж совершил вынужденную посадку в горах Алтая и почти сутки дожидался спасательной команды.

В 1978 году Василий Лазарев получил звание «Почетный гражданин Свердловска». Кстати, это единственный космонавт в списке заслуженных горожан уральской столицы.

Космонавт № 50 Виктор Савиных

Уроженец Кировской области Виктор Савиных попал на Средний Урал в 1960 году после распределения по окончании Пермского техникума железнодорожного транспорта. Будущий космонавт трудился на Свердловской железной дороге, а затем служил в железнодорожных войсках. Принимал участие в строительстве магистрали Ивдель – Обь. После Виктор Савиных с отличием окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и получил работу в НПО «Энергия», где разрабатывались системы управления космическими кораблями. Так железнодорожник связал свою жизнь с космосом.

Когда Виктору Савиных было 38 лет, его зачислили в отряд космонавтов. Он участвовал в трех космических экспедициях в качестве бортинженера на орбитальных станциях «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». Его суммарный налет составил 252 суток, 17 часов и 38 минут.

Самым примечательным стал второй космический полет Виктора Савиных в 1985 году. Вместе с командиром корабля «Союз Т-13» Владимиром Джанибековым он должен был восстановить работоспособность неуправляемой станции «Салют-7». Эта экспедиция считается самой сложной с технической точки зрения в истории отечественной космонавтики. Экипаж впервые на практике провел стыковку с неуправляемым космическим объектом и реактивировал вышедшую из строя станцию в экстремальных для человека условиях. По мотивам этих событий был снят российский фильм «Салют-7», где персонажа, прообразом которого стал Виктор Савиных, сыграл актер Павел Деревянко.

Космонавт № 122 Сергей Прокопьев

Первый космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев родился в 1975 году и до 17 лет жил в родном городе. В юности он активно занимался спортом: участвовал в соревнованиях по плаванию, получил первый разряд по подводному плаванию. Увлечению космосом и авиацией обязан своим родителям – мать и отец космонавта познакомились в астрономическом кружке и вместе занимались парашютным спортом. После школы Сергей Прокопьев поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и связал свою жизнь с ВВС. После 18 лет службы стал командиром авиационного отряда стратегических бомбардировщиков, 9 мая 2010 года принял участие в военном параде на Красной площади, пролетев на Ту-160 над Кремлем.

В том же году Роскосмос открыл набор в новый отряд космонавтов, и Прокопьев решил исполнить давнюю мечту. Подготовка к первому космическому полету заняла восемь лет. Об особенностях этой работы Сергей Прокопьев рассказывал в интервью «Новому Дню»: «Один из самых главных вступительных экзаменов – на усвоение технического материала. Человека вызывают и говорят: вот тебе листов сорок технического текста, должен сегодня прочитать за вечер, и завтра перед людьми рассказать. На следующий день ты приезжаешь, заходишь в комнату, сидят человек двадцать – специалисты в разных областях: лингвисты, техники, инженеры, психологи, летчики. И они начинают тебе со всех сторон задавать вопросы. Могут задать вопрос из русской литературы, следом попросить написать формулу из аэродинамики и т.п. Смотрят не только на твой кругозор, это своего рода и психологическая проверка, потому что многие люди в такой обстановке начинают теряться».

Первый космический полет Сергей Прокопьев совершил в 2018 году, проведя на орбите 196 дней. Сейчас он находится во второй космической экспедиции на МКС, являясь командиром экипажа, его возвращение планируется в конце сентября 2023 года. Прокопьев трижды выходил в открытый космос, а 19 апреля состоится уже четвертый его выход в околоземное пространство.

Космонавт № 130 Андрей Федяев

Андрей Федяев – второй коренной уралец, который прямо сейчас находится в космосе. Он родился в 1981 году в Серове, после школы пробовал поступить в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, потерпел неудачу, но уже на следующий год поступил на факультет «Противолодочная авиация» Балашовского ВВАУЛ, на котором получил специальность инженера-пилота. После вуза Федяев проходил военную службу на Камчатке. В свободное время он принимал участие в постановках Народного театра города Елизово, где находилась его войсковая часть, а также играл в команде КВН.

В 2010 году Андрей Федяев подал заявление на зачисление в отряд космонавтов Роскосмоса, но не прошел отбор. Спустя два года он принял участие в первом открытом конкурсе по набору космонавтов, и на этот раз все сложилось – комиссия допустила его к прохождению общекосмической подготовки. В 2014 году Федяев получил должность «космонавт-испытатель» и с этого времени участвовал в тренировочных полетах. В марте 2023 году Андрей Федяев на американском корабле Crew Dragon отправился на орбиту Земли и присоединился к экипажу экспедиции МКС-68/МКС-69.

Фото: Роскосмос

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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