Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев, который родился и вырос в Екатеринбурге, принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти. «В присутствии всего экипажа был передан символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол», – сообщает телеграм-канал ГК «Роскосмос».

Сегодня ночью пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем Crew-4 покинул МКС для возвращения на Землю. Астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также Саманта Кристофоретти должны приводниться в Атлантическом океане. На станции продолжил работу экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной; астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады; астронавта JAXA Коити Вакаты.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году, после очередного пребывания на МКС, Сергей Прокопьев встретился в Екатеринбурге с земляками и ответил на их вопросы, в частности, как у российских космонавтов складываются на МКС отношения с западными коллегами. Прокопьев ответил: «Мы – профессионалы своего дела, а небо-то – оно одно. Нас очень многое связывает. Политика в наших разговорах звучит крайне редко. Мы знаем, что ничего не решим и не изменим, а только испортим отношения. Поэтому говорим о работе, о наших семьях. Все проблемы существуют только между нашими правительствами, а мы между собой всегда ладим».

12 апреля 2022 года Сергей Прокопьев получил звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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