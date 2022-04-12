Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев стал Героем России

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев получил звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ». Награды вручил сегодня во время визита на космодром «Восточный» президент Владимир Путин.

Напомним, Сергей Прокопьев окончил школу № 64 в Свердловске, затем – Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил на Дальнем Востоке, в Орске, в Казани. На встрече с екатеринбуржцами Прокопьев рассказывал, что российские космонавты дружат с иностранными астронавтами и даже ездят друг к другу в гости.

«Никакого ощущения, что мы могли бы какими-то противниками, нет. Хотя я на бомбардировщике летал вдоль их границы, а их истребители старались наши самолеты перехватить. Для них перехватить наш Ту-160 – это практически подвиг, сразу медаль. Мне это было очень приятно услышать. Мы – профессионалы своего дела, а небо-то – оно одно. Нас очень многое связывает. Политика в наших разговорах звучит крайне редко. Мы знаем, что ничего не решим и не изменим, а только испортим отношения. Поэтому говорим о работе, о наших семьях. Все проблемы существуют только между нашими правительствами, а мы между собой всегда ладим», – говорил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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