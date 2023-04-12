Экипаж МКС записал поздравление с Днем космонавтики

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев записали на борту МКС поздравление с профессиональным праздником для специалистов ракетно-космической отрасли и своих земляков. Видеоролик опубликован в официальном ТГ-канале Роскосмоса.

«Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов», – сказал Прокопьев.

Дмитрий Петелин заявил, что современные российские космонавты с гордостью продолжают дело, начатое великими предшественниками. Он также выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен его полет на МКС.

«Российская космонавтика не стоит на месте. В наших планах – продолжить изучение Луны и планет солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса. И все это возможно благодаря работающим в нашей отрасли профессионалам. С праздником, дорогие друзья! С Днем космонавтики!» – подчеркнул Федяев.

Напомним, сейчас в российском сегменте МКС работают три космонавта, чья жизнь связана с Уралом. Андрей Федяев родился в Серове, Сергей Прокопьев – в Свердловске (Екатеринбурге), Дмитрий Петелин учился в Челябинске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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