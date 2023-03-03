Уральский космонавт в составе экипажа Crew-6 прибыл на МКС (ФОТО)

Американский корабль Crew Dragon сегодня в 09:40 по московскому времени причалил к модулю Harmony американского сегмента МКС.

На борту корабля – экипаж миссии Crew-6: свердловчанин Андрей Федяев, астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Как сообщает телеграм-канал Роскосмоса, после открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции – космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Анне Кикиной, астронавтам NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джошу Кассаде и астронавту JAXA Коити Вакате.

Таким образом, теперь на МКС будут работать сразу два космонавта из Свердловской области: Андрей Федяев родился в Серове, Сергей Прокопьев – в Свердловске (Екатеринбурге).

Напомним, в 2022 году Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022-2024 годах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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