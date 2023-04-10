В метро Екатеринбурга зазвучал голос космонавта

В преддверии Дня космонавтики в екатеринбургском метро обновили голосовые сообщения в поездах. Теперь названия станций и предупреждения для пассажиров объявляет космонавт Сергей Прокопьев, который в данный момент находится на Международной космической станции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, метрополитен запустил этот проект совместно с планетарием Екатеринбурга. Сергей Прокопьев записал свой голос во время выполнения космической экспедиции. Специальная озвучка от космонавта запущена в двух составах.

Кроме того, сегодня на станции «Площадь 1905 года» открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова. Он сделал снимки Земли во время пребывания на МКС с октября 2020 года по апрель 2021 года. Эксклюзивные фотографии с орбиты будут размещены на платформе станции.

Напомним, сейчас миссию на Международной космической станции выполняют сразу два уральца. Екатеринбуржец Сергей Прокопьев прибыл на МКС в сентябре 2022 года и должен был вернуться в марте этого года, но из-за поломки корабля «Союз МС-22» отправка на Землю была перенесена на сентябрь 2023 года. Таким образом, Прокопьев проведет в космосе целый год. Уроженец города Серов Андрей Федяев отправился в свою первую космическую экспедицию 2 марта 2023 года на американском корабле Crew Dragon.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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