Уральский космонавт отправился к МКС на американской ракете

Летчик-космонавт из Свердловской области Андрей Федяев сегодня отправился в свою первую космическую командировку на корабле Crew Dragon.

Как сообщает официальный телеграм-канал Роскосмоса, ракета-носитель Falcon-9 стартовала сегодня в 08:34 (мск) с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В составе экипажа Crew-6 – россиянин Андрей Федяев и астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади. Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошло в штатном режиме. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на утро 3 марта.

Андрей Федяев – свердловчанин, родился в 1981 году в Серове, школу закончил в Верхней Туре. Он стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым – на Crew Dragon.

Напомним, в июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022-2024 годах. В сентябре 2022 года астронавт NASA Франциско Рубио прибыл на МКС, запуск его миссии прошел с космодрома Байконур. В октябре россиянка Анна Кикина отправилась на МКС в составе миссии Crew Dragon-5.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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