Суд вынес приговор по делу пенсионера, которого переехал трамвай

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор по делу о травмировании пожилого мужчины, который остался без ноги из-за невнимательности водителя трамвая. 85-летний пенсионер получит 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда от Гортранса. «Водителю трамвая дали один год ограничения свободы. Без лишения права управления транспортным средством. Суд учел, что она добровольно сменила участок работы – перешла работать в депо, где нет пассажиров. Работа – единственный источник дохода, и мы не настаивали на более жестком наказании», – рассказала «Новому Дню» представитель пострадавшего пенсионера, адвокат Свердловской областной гильдии адвокатов Ольга Черемных.

Напомним, 13 сентября пожилой мужчина попал под трамвай на улице Халтурина. Конечность пришлось ампутировать выше колена. По словам дочери мужчины, трамвай тронулся с места с открытыми дверями в момент, когда пенсионер начал выходить. Семья пострадавшего столкнулась с необходимостью оплаты лечения, реабилитации и поиска сиделки. Дополнительная сложность состоит в том, что мужчина живет на четвертом этаже в доме без лифта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube