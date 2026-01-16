Свердловские врачи спасли мужчину с пулей в сердце

Врачи екатеринбургской ЦГКБ № 23 спасли пациента с проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и повреждением сердца. Он 38 минут был в состоянии клинической смерти, но все-таки выжил.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в груди пострадавшего было три пули. В приемном отделении дежурная бригада хирургов и анестезиологов извлекла две из них, третья оставалась в ране. Компьютерная томография показала перелом четвертого ребра, скопление крови в сердечной сумке-перикарде, гемопневмоторакс и контузию легкого.

Пациента экстренно доставили в операционную. Чтобы спасти ему жизнь, врачи вскрыли грудную клетку. Кровоточащая рана привела к брадикардии – замедлению ритма сердца вплоть до его остановки. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги руками ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, но врачи упорно боролись за жизнь пациента и смогли запустить сердце второй раз.

В ходе двухчасовой операции медицинская бригада извлекла пулю, ушила рану в сердце. Чтобы восполнить обильную кровопотерю, мужчине перелили около 1,5 литра донорской крови. В завершение вмешательства грудину стянули специальной металлической проволокой и установили плевральные дренажи.

После операции пациент 9 дней находился на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Когда его состояние стабилизировалось, мужчину перевели в отделение неотложной хирургии, где медики наблюдали за его восстановлением в динамике. В общей сложности свердловчанин провел в больнице почти месяц, в настоящее время он проходит реабилитацию.

«Сейчас пациенты с огнестрельными ранениями встречаются редко, особенно с проникающими ранениями в области сердца. Данный случай уникален тем, что несмотря на длительную остановку сердца, удалось добиться благоприятного исхода – пациент самостоятельно, своими ногами, без осложнений, отправился на амбулаторное долечивание», – отметила заведующая отделением неотложной хирургии Центральной городской клинической больницы № 23 Оксана Усатова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube