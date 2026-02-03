Таксиста будут судить за покушение на убийство

В Екатеринбурге будут судить таксиста Дмитрия Никишина, которому предъявлено обвинение по двум статьям УК: «Угроза убийством» и «Покушение на убийство».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено вечером 18 октября 2025 года на ул. XXII Партсъезда в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Водитель такси поссорился с клиентами и отказался их перевозить. Началась драка, в ходе которой таксист четыре раза выстрелил в оппонента. После четырех выстрелов пистолет заклинило.

Благодаря квалифицированной медицинской помощи жизнь потерпевшего удалось спасти. При этом последний перенес две клинические смерти.

Как уже писал «Новый День», друзья обвиняемого утверждают, что действия таксиста были вынужденной самообороной. По их словам, Никишин отказался везти пострадавшего и его друга потому, что они были пьяны. Как сообщает «4 канал», у 46-летнего Дмитрия есть двое детей и гражданская жена. Он имеет судимость, отбывал наказание с 2015 по 2019 год. До происшествия работал специалистом в службе безопасности и подрабатывал в такси.

Екатеринбург, Елена Владимирова

