Бывшего председателя Красноуфимской думы отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему председателю городской думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, на этом настаивал адвокат Гамалиева в апелляционной жалобе.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания бывшего председателя думы.

Как уже писал «Новый День», в конце декабря Гамалиева обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия», и отправили в СИЗО до 23 февраля 2026 года.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube