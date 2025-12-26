Председатель городской думы Красноуфимска арестован по обвинению в хулиганстве

Красноуфимский районный суд заключил под стражу депутата и председателя городской думы Рустама Гамалиева.

Как сообщили в пресс-службе суда, Гамалиева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия». Обвиняемый останется в СИЗО до 23 февраля 2026 года.

Добавим, бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев тоже находится под арестом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото: Красноуфимский районный суд

Красноуфимск, Елена Владимирова

