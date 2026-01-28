Экс-председателя думы будут судить за ночную пальбу из карабина

В Красноуфимский суд ушло уголовное дело в отношении бывшего председателя городской думы Рустама Гамалиева, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия». Ему грозит до 7 лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ночь на 6 декабря 2025 года Гамалиев вооружился охотничьим карабином «Сайга-410» и не менее трех раз выстрелил из него, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Манчажской. Обеспокоенные соседи вызвали полицию.

Гамалиев был задержан и помещен под стражу, оружие обнаружено и изъято, вину по предъявленному обвинению он признал полностью.

24 декабря 2025 года полномочия Гамалиева как председателя думы были прекращены досрочно по представлению прокуратуры, но не за хулиганство. Ведомство установило, что спикер, одновременно являясь индивидуальным предпринимателем, согласовал с администрацией Красноуфимска проект остановочных комплексов, их количество, цену и предполагаемые сроки поставки, а затем заключил муниципальные договоры.

26 декабря бывшего председателя думы отправили в СИЗО, но 16 января отпустили под домашний арест.

Красноуфимск, Елена Владимирова

