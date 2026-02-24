российское информационное агентство 18+

Вторник, 24 февраля 2026, 15:33 мск

Суд изменил меру пресечения бывшему председателю думы Красноуфимска

Красноуфимский районный суд изменил меру пресечения бывшему председателю городской думы Рустаму Гамалиеву, которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

Как уже писал «Новый День», по версии следствия, в ночь на 6 декабря 2025 года Гамалиев вооружился охотничьим карабином «Сайга-410» и не менее трех раз выстрелил из него, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Манчажской. Обеспокоенные соседи вызвали полицию. Гамалиев был задержан и помещен под стражу, оружие обнаружено и изъято, вину по предъявленному обвинению он признал полностью. 24 декабря 2025 года полномочия Гамалиева как председателя думы были прекращены досрочно. 26 декабря бывшего председателя думы отправили в СИЗО, но 16 января отпустили под домашний арест.

Как сообщили сегодня в пресс-службе суда, сегодня прокурор посчитала необходимым изменить меру пресечения Гамалиеву с домашнего ареста на запрет определенных действий, суд с этим согласился.

Красноуфимск, Елена Владимирова

