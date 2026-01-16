Вынесен приговор по делу о взрыве на заводе

В Нижнем Тагиле осужден газовщик доменной печи НТМК, который признан виновным в нарушении правил безопасности на производстве, в результате чего погиб человек.

Напомним, 10 сентября 2024 года в цехе № 6 НТМК произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате взрыва погиб 45-летний газовщик. Еще трое работников – 57-летний газовщик, 59-летний мастер производственного участка и 44-летний слесарь – получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, газовщик нарушил должностную инструкцию, технологическую инструкцию и требования законодательства в области промышленной безопасности. Из-за его ошибки в доменной печи образовалась взрывоопасная смесь.

Подсудимый свою вину не признал, считая, что им не было допущено нарушений.

Тем не менее суд признал газовщика по ч.2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, которое заменено принудительными работами на срок 3 года, с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

