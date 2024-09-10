В цехе НТМК после взрыва газа погиб рабочий, еще трое – в больнице

В Нижнем Тагиле на предприятии «ЕВРАЗ НТМК» произошел несчастный случай. Как сообщает областная прокуратура, около 11:10 в цехе №6 произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате погиб 45-летний газовщик доменной печи. Еще трое работников – 57-летний газовщик, 59-летний мастер производственного участка и 44-летний слесарь – получили травмы.

По данным областного минздрава, все трое были доставлены с ожогами в Демидовскую городскую больницу. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести. В больнице работает реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф, дополнительно вертолетом направлены комбустиолог и анестезиолог ТЦМК. Прокуратура проводит проверку, как соблюдалось законодательство об охране труда на предприятии. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«На месте происшествия сотрудники полиции территориального ОВД выясняют, когда и кем проводился инструктаж пострадавшей бригады рабочих по технике безопасности. По предварительным данным, газовщики проводили работы по запуску газопровода к доменной печи. Что послужило причиной возгорания – электрозамыкание, спичка, сигарета или что-то иное – будет установлено в ходе проверки при опросе пострадавших», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В полиции также установили личность погибшего работника. Это житель Нижнего Тагила Алексей Кленин. У него остались двое детей.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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