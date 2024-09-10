Пострадавших на тагильском заводе рабочих перевезут в Екатеринбург

Троих рабочих, пострадавших в результате несчастного случая на НТМК, будут лечить в Екатеринбурге.

«Специалистами территориального центра медицины катастроф принято решение о госпитализации трех пациентов в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Один пациент уже доставлен в лечебное учреждение, двое других будут перегоспитализированы позже, в том числе один посредством санавиации, один реанимобилем», – сообщает пресс-служба областного минздрава.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 11:10 в цехе № 6 произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате погиб 45-летний газовщик. Еще трое работников – 57-летний газовщик, 59-летний мастер производственного участка и 44-летний слесарь – получили травмы. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Прокуратура проводит проверку, как соблюдалось законодательство об охране труда на предприятии. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, газовщики проводили работы по запуску газопровода к доменной печи. Что послужило причиной возгорания – электрозамыкание, спичка, сигарета или что-то иное – будет установлено в ходе проверки при опросе пострадавших. В полиции также установили личность погибшего работника. Это житель Нижнего Тагила Алексей Кленин. У него остались двое детей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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