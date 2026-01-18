На ивдельской трассе погиб водитель, который остановился помочь другому автомобилисту (ФОТО)

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы в ДТП, которое случилось вечером 17 января на 37-м километре автодороги «Ивдель – ХМАО».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Hyundai Tucson» врезался в стоявший на обочине автомобиль «Renault Logan». От удара «Renault Logan» отбросило на автомобиль «Toyota Camry», который ранее остановился на обочине, чтобы помочь водителю «Renault».

Погиб водитель «Тойоты», в момент ДТП вышедший из машины. Два других водителя, а также четыре их пассажира, в том числе двое детей, получили травмы.

Ивдель, Елена Владимирова

