У погибшего на ивдельской трассе мужчины было 50 лет водительского стажа

Сотрудники ГАИ установили личность водителя, который погиб вечером 17 января в ДТП на 35-м километре автодороги Ивдель – граница ХМАО.

Как уже писал «Новый День», водитель Hyundai Tucson врезался в стоявший на обочине Renault Logan. От удара Renault Logan отбросило на Toyota Camry, водитель которой остановился и вышел из машины, чтобы помочь водителю «Логана». Водитель «Тойоты» погиб на месте.

В пресс-службе облГАИ сообщили, что погибший – 70-летний житель Ивделя с водительским стажем 50 лет. Водители Hyundai и Renault, а также две пассажирки Hyundai, 30 и 49 лет, и 17-летняя девушка – пассажир «Камри» госпитализированы. 5-месячный ребенок, которого везли в автомобиле Hyundai в детском кресле, не пострадал.

Водитель Hyundai – 62-летний житель города Советский (ХМАО), имеет стаж вождения 31 год, по результатам проведенного освидетельствования на состояние опьянения – трезв. Водитель Renault – 50-летний житель Нягани (ХМАО) с 11-летним стажем.

Ивдель, Елена Владимирова

