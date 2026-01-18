Митрополит Евгений совершил чин освящения воды (ФОТО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга богослужение Крещенского Сочельника с чином Великого освящения воды.

В пресс-службе епархии напомнили, что Великое водосвятие совершается всего дважды в год – в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Воду освящают в купели, установленной в центре храма. Затем святыню разберут и понесут по домам верующие.

Добавим, в Екатеринбурге для православных верующих оборудованы семь купелей и один чан для Крещенских купаний:

Академический район

– чан на территории Благовещенского Храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61).

Кировский район

– купель на озере Шарташ, территория семейной базы отдыха «Мыс Рундук» (улица Отдыха, 25);

– купель на озере Шарташ, территория базы отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107);

– две купели на озере Шарташ, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России (улица Проезжая, 110).

Октябрьский район

– две купели на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10 километр);

– купель на Мало-Истокском водохранилище (улица Трактовая, 15).

Всего в Свердловской области оборудовано 79 купелей, найти их можно на интерактивной карте от ЦУР.

Ранее спортивный врач Михаил Чулошников объяснил, как подготовиться к погружению в ледяную воду, а кому стоит отказаться от этой затеи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

