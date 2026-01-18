Митрополит Евгений совершил чин освящения воды (ФОТО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга богослужение Крещенского Сочельника с чином Великого освящения воды.
В пресс-службе епархии напомнили, что Великое водосвятие совершается всего дважды в год – в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Воду освящают в купели, установленной в центре храма. Затем святыню разберут и понесут по домам верующие.
Добавим, в Екатеринбурге для православных верующих оборудованы семь купелей и один чан для Крещенских купаний:
Академический район
– чан на территории Благовещенского Храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61).
Кировский район
– купель на озере Шарташ, территория семейной базы отдыха «Мыс Рундук» (улица Отдыха, 25);
– купель на озере Шарташ, территория базы отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107);
– две купели на озере Шарташ, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России (улица Проезжая, 110).
Октябрьский район
– две купели на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10 километр);
– купель на Мало-Истокском водохранилище (улица Трактовая, 15).
Всего в Свердловской области оборудовано 79 купелей, найти их можно на интерактивной карте от ЦУР.
Ранее спортивный врач Михаил Чулошников объяснил, как подготовиться к погружению в ледяную воду, а кому стоит отказаться от этой затеи.
Екатеринбург, Елена Владимирова
