Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

На Солнце минувшей ночью произошла вспышка уровня X1.95 – первая в 2026 году и самая крупная с 14 ноября 2025 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Взрыв является довольно крупным – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к полному или частичному разрушению с последующим выбросом в космос сразу двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце правее и выше эпицентра. На поступивших кадрах видно поджигание ярких лент, очертания которых совпадают с положением протуберанцев, что свидетельствует об активном взрывном разрушении последних. Также непосредственно глазами наблюдаются быстрые движения вещества в области взрыва, свидетельствующие о выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев», – отметили ученые.

В лаборатории сообщили, что при таком положении места взрыва (прямо по центру видимого солнечного диска) «облаку просто больше некуда лететь, как в сторону Земли». Таким образом, в ближайшие дни на планете может начаться сильная магнитная буря.

Екатеринбург, Елена Сычева

