Северное сияние осветило уральское небо (ФОТО)

Этой ночью жители всех регионов России, в том числе Свердловской области, могли наблюдать полярное сияние. С «Новым Днем» поделились кадрами небесного явления читатели, которые наблюдали его в загородном клубе «Ключ-Камень» в деревне Каменка.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Ранее «Новый День» писал о вспышке высочайшего класса на Солнце ночью 19 января – уровня X1.95. Это первая в 2026 году и самая крупная с 14 ноября 2025 года. «Взрыв является довольно крупным – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к полному или частичному разрушению с последующим выбросом в космос сразу двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце правее и выше эпицентра», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

