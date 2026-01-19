Бастрыкин потребовал доложить ему о деле с избиением подростка на Уктусе

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» после того, как на горе Уктус взрослый мужчина избил 13-летнего подростка.

Как сообщили в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что розыском подозреваемого занимаются сотрудники полиции ОП 13 УМВД по Екатеринбургу из подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные.

Сыщики анализируют съемки с камер наблюдения, устанавливают возможных очевидцев. Пострадавший ребенок доставлен в ДГБ №9 и госпитализирован. Врачи выявили у него перелом и сотрясение головного мозга.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось вчера днем на Уктусе. Подросток с другом катались на снегокатах. Во время спуска с горы подросток наехал на женщину, из-за чего она упала. После чего ее спутник начал бить мальчика кулаками по голове.

Екатеринбург, Елена Владимирова

