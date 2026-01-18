Мужчина избил подростка из-за конфликта на лыжной трассе в Екатеринбурге

Сегодня на горе Уктус в Екатеринбурге мужчина избил 13-летнего подростка.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подросток с другом катались на снегокатах. Во время спуска с горы подросток наехал на женщину, из-за чего она упала. После чего ее спутник начал бить мальчика кулаками.
По предварительной информации, подростку причинены травмы, для оказания медицинской помощи он обратился в больницу.
Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств данного инцидента, а также результаты доследственной проверки, организованной органом предварительного расследования.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»