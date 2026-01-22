«Это неумышленно», – за мужчину, избившего подростка на Уктусе, заступились мать и жена (ФОТО)

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения Якову Шушарину, который в выходные на горе Уктус избил подростка – мальчик случайно сбил с ног его жену, катаясь на склоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», морально поддержать обвиняемого пришли его мать и жена. Они настаивают на том, что Шушарин действовал в состоянии аффекта, а вот подросток мог сбить женщину специально.

Мать обвиняемого заявила журналистам, что, по ее мнению, пострадавший мальчик наехал на ее невестку умышленно: «Я считаю, что есть основания предполагать, что мальчик совершил хулиганские действия. Горка большая, но им с другом приспичило ехать прямо на моих ребят».

Жена Шушарина тоже подчеркнула: «Они ехали целенаправленно вбок, на нас, молча. Хотя бы крикнули «осторожно», или что-то еще». Почему муж так отреагировал? Все уже в курсе, мы пытаемся зачать ребенка. Я ничего понять не успела, упала, у мужа стресс».

Мать пострадавшего мальчика, Кристина, рассказала, что его состояние все еще тяжелое. Ему тяжело дышать, сильно болит голова, обострилось хроническое неврологическое заболевание, как минимум в течение двух лет ему предстоит наблюдаться у профильного специалиста.

Шушарин попросил у матери подростка прощения, заявив, что не осознавал своих действий. «Я очень испугался за свою семью. Я не знаю, как поступил, если бы моего сына избил взрослый мужчина. Я виню себя, мне сложно спать. Ради моей дочки, не лишайте ее отца», – сказал он.

Суд огласит решение по мере пресечения в 14:00.

Напомним, в выходные мальчик катился на снегокате и врезался в стоящую внизу склона женщину, сбив ее с ног. Ее муж мгновение спустя набросился на лежащего на земле парня с кулаками. «Супруга моя, возможно, была беременна. Мы пытаемся зачать второго ребенка. И для меня это была стрессовая ситуация. Также ребенок, которого я обучал, подвергался опасности. Я не думал, что ударил ребенка. Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло. Никуда не скрывался», – пояснил Яков через два дня, когда событие вызвало серьезный резонанс.

Екатеринбург, Елена Владимирова

