Испугался за «возможно беременную» жену. Напавший на ребенка на Уктусе дал свою версию

Напавший на 13-летнего парня на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге объяснил свой приступ ярости испугом за жену – напомним, мальчик, катился на снегокате и врезался в стоящую внизу склона женщину, сбив ее с ног. Мужчина мгновение спустя набросился на лежащего на земле парня с кулаками.

«Супруга моя возможно была беременна. Мы пытаемся зачать второго ребенка. И для меня это была стрессовая ситуация. Также ребенок, которого я обучал, подвергался опасности. Я не думал, что ударил ребенка. Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло. Никуда не скрывался», – пояснил Яков.

Интересно, что на распространенных накануне ориентировках он был с густыми умами. Однако в отдел пришел уже без них. «Подстригся я перед работой, потому что работаю с клиентами на этой неделе. У меня встреча на нескольких предприятиях. В зимние каникулы отращивал волосы и усы», – пояснил мужчина.

Он также рассказал, что на Уктусе учил свою дочь кататься на лыжах. «Я спускался по склону спиной вперед, чтобы контролировать скорость дочки, а супруга моя придерживала ее рядом. Боковым зрением я увидел, что на склоне два молодых человека, достаточно взрослые, как мне тогда показалось, несутся на снегокате в нашу сторону, целенаправленно сбивают мою супругу, получается, чуть не сбивают ребенка. И я в порыве какой-то, не знаю, ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу кулаком в область головы и в область туловища», – рассказал мужчина свою версию событий.

В пресс-службе ГУ МВД России заметили, что Шушарин явился в отделение №13 без адвоката. «Его, как и положено, сразу же опросили оперуполномоченные. Мужчина, деятельность которого связана с маркетингом в коммерческой компании, вёл себя спокойно, не демонстрировал из себя, что называется, бывалого. Свою вину он сразу признал и выразил сыщикам готовность ответить за свой неразумный поступок. Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в МВД он хорошо подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, так как он сделал новую причёску и сбрил приметные густые тёмные усы, засветившиеся на фото в Интернете», – отметил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

По данным регионального управления СКР, мужчине предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Там уточнили, что степень тяжести вреда здоровью мальчика в настоящее время устанавливается в рамках судебно-медицинской экспертизы. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Екатеринбург, Елена Сычева

