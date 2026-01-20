Избивший на Уктусе мальчика мужчина сначала сбрил усы, а потом сам сдался полиции

Мужчина, который в выходные избил на горе Уктус подростка, толкнувшего его жену, сам пришел в полицию и во всем сознался. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

«Мужчина по имени Яков, деятельность которого связана с маркетингом в коммерческой компании, вёл себя спокойно, не демонстрировал из себя, что называется, бывалого. Свою вину он сразу признал и выразил сыщикам готовность ответить за свой неразумный поступок. Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в МВД он хорошо подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, так как он сделал новую причёску и сбрил приметные густые тёмные усы, засветившиеся на фото в Интернете», – сообщил полковник Горелых.

В тот день Яков Шушарин, так зовут мужчину, приехал на Уктус с супругой и маленькой дочкой. Когда 13-летний подросток, катавшийся на снегокате, случайно сбил с ног его жену, Шушарин вышел их себя и избил мальчика кулаками. У подростка диагностированы перелом носа и сотрясение мозга.

Представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга сообщил, что Шушарину предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

