Суд решит, что делать с избившим подростка на горнолыжном склоне

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о заключении под стражу мужчины, который избил ребенка на горнолыжном склоне. 38-летнего Якова Шушарина обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование еще ведется. Устанавливается степень тяжести вреда, нанесенного мальчику, однако уже подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Материалы рассмотрят сегодня в полдень. Судья – Наталья Андреевна Зюзина.

Напомним, мальчик, катился на снегокате и врезался в стоящую внизу склона женщину, сбив ее с ног. Мужчина мгновение спустя набросился на лежащего на земле парня с кулаками.

«Супруга моя, возможно, была беременна. Мы пытаемся зачать второго ребенка. И для меня это была стрессовая ситуация. Также ребенок, которого я обучал, подвергался опасности. Я не думал, что ударил ребенка. Когда увидел новости, решил обратиться в полицию и рассказать, что произошло. Никуда не скрывался», – пояснил Яков в полиции, куда пришел сам.

