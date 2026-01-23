российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 13:02 мск

Детский омбудсмен взяла на контроль состояние избитого на Уктусе подростка

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова взяла на контроль ситуацию с подростком, которого избил взрослый мужчина на горе Уктус.

«Это обращение на контроле, на контроле здоровье ребенка, его психоэмоциональное состояние. Потому что это ситуация не просто освещалась, она еще и демонстрировалась, каждый видел, насколько взрослый отреагировал на эту ситуацию», – сказала Титова на пресс-конференции.

Напомним, в выходные 13-летний мальчик катался на Уктусе с горы и врезался в стоящую внизу склона женщину, сбив ее с ног. Ее муж Яков Шушарин мгновение спустя набросился на лежащего на земле подростка с кулаками. Мальчик получил серьезные травмы – у него сотрясение мозга и сломан нос. Шушарину предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», он арестован судом до 17 марта.

Морально поддержать обвиняемого в суде пришли его мать и жена. Они настаивают на том, что Шушарин действовал в состоянии аффекта, а вот подросток мог сбить женщину специально.

Екатеринбург, Елена Владимирова

