Избившего подростка мужчину отправили в СИЗО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил Якова Шушарина, избившего подростка на Уктусе, в СИЗО на 1 месяц 26 дней.

Обвиняемый останется под арестом до 17 марта.

Напомним, в выходные 13-летний мальчик катался на снегокате на Уктусе и врезался в стоящую внизу склона женщину, сбив ее с ног. Ее муж Яков Шушарин мгновение спустя набросился на лежащего на земле парня с кулаками. Мальчик получил серьезные травмы – переломы, сотрясение мозга. Шушарину предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Мать пострадавшего школьника настаивала на аресте обвиняемого.

Морально поддержать обвиняемого в суде пришли его мать и жена. Они настаивают на том, что Шушарин действовал в состоянии аффекта, а вот подросток мог сбить женщину специально.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

