Уволенного по решению суда мэра Серова временно заменил бывший хоккеист

Временно исполняющим обязанности главы Серова назначен замглавы по социальным вопросам Александр Вовяков.
Как сообщает местное СМИ «Канал-С», сегодня утром управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн представил Вовякова сотрудникам администрации в этом качестве. В ближайшее время будет объявлен конкурс и после прохождения всех процедур будет назначен постоянный глава.
Александр Вовяков родился в 1986 году, окончил УрГПУ по специальности «Физическая культура», был тренером ХК «Серов», руководил городским комитетом физкультуры и спорта.
Напомним, 15 января Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий предыдущего главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия. Решение суда первой инстанции обжаловала Серовская городская дума, сам Василий Сизиков, а также губернатор Денис Паслер. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского районного суда без изменения, апелляционные жалобы гордумы и Василия Сизикова – без удовлетворения, жалобу Паслера – без рассмотрения.
Фото: Федерация хоккея Свердловской области
Серов, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»