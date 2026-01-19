российское информационное агентство 18+

Уволенного по решению суда мэра Серова временно заменил бывший хоккеист

Временно исполняющим обязанности главы Серова назначен замглавы по социальным вопросам Александр Вовяков.

Как сообщает местное СМИ «Канал-С», сегодня утром управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн представил Вовякова сотрудникам администрации в этом качестве. В ближайшее время будет объявлен конкурс и после прохождения всех процедур будет назначен постоянный глава.

Александр Вовяков родился в 1986 году, окончил УрГПУ по специальности «Физическая культура», был тренером ХК «Серов», руководил городским комитетом физкультуры и спорта.

Напомним, 15 января Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий предыдущего главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия. Решение суда первой инстанции обжаловала Серовская городская дума, сам Василий Сизиков, а также губернатор Денис Паслер. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского районного суда без изменения, апелляционные жалобы гордумы и Василия Сизикова – без удовлетворения, жалобу Паслера – без рассмотрения.

