Областной суд отклонил апелляции на отставку серовского мэра Сизикова

Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий главы Серова Василия Сизикова в связи с утратой доверия.

Напомним, в марте 2025 года прокуратура внесла в Серовскую думу представление о досрочном прекращении полномочий Сизикова в связи «с утратой доверия». Перед этим городская контрольно-ревизионная комиссия выявила нецелевое расходование 395 тысяч рублей на обслуживание машины мэра. Дума отказалась выполнить требование прокурора, и он обратился в суд. 18 сентября суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его, досрочно прекратив полномочия Сизикова в связи с утратой доверия.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, решение суда первой инстанции обжаловала Серовская городская дума, сам Василий Сизиков, а также губернатор Денис Паслер. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Серовского районного суда без изменения, апелляционные жалобы гордумы и Василия Сизикова – без удовлетворения, жалобу Паслера – без рассмотрения.

Серов, Елена Владимирова

