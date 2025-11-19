Облсуд рассмотрит апелляцию на решение об отставке мэра Серова

В Свердловский областной суд поступила апелляция на решение Серовского районного суда о досрочном прекращении полномочий главы города Серова Василия Сизикова.

Как сообщается в картотеке суда, дело рассмотрит судья Иван Антропов 18 декабря.

Как уже писал «Новый День», в марте прокуратура внесла в Серовскую думу представление о досрочном прекращении полномочий в связи «с утратой доверия» мэра Серова Василия Сизикова. Перед этим контрольно-ревизионная комиссия Серова выявила нецелевое расходование 395 тысяч рублей на обслуживание машины главы города. Дума отказалась выполнить требование прокурора, и он обратился в суд.

18 сентября суд рассмотрел административный иск, поданный прокурором, и досрочно прекратил полномочия главы Серовского муниципального округа Василия Сизикова в связи с утратой доверия.

Серов, Елена Владимирова

