Суд отправил мэра Серова в отставку в связи с утратой доверия

Серовский суд поддержал городского прокурора, который настаивает на снятии с должности мэра Василия Сизикова. Сегодня суд рассмотрел административный иск, который прокурор подал в июле. Он требовал признать незаконным апрельское решение местной думы, которым депутаты отказались отправлять Сизикова в отставку, несмотря на поступившее представление прокурора.

Как сообщили в пресс-службе суда, требования Серовского городского прокурора о признании решения думы Серовского муниципального округа от 18.04.2025 года незаконным удовлетворены. Полномочия главы Серова Василия Сизикова в прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Как уже писал «Новый День», в марте прокуратура внесла в думу представление о досрочном прекращении полномочий в связи «с утратой доверия» мэру Серова Василию Сизикову. Перед этим контрольно-ревизионная комиссия Серова выявила нецелевое расходование 395 тысяч рублей на обслуживание машины главы города.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.

Серов, Елена Владимирова

