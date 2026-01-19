Облсуд обязал главу Сысерти уволить первого зама в связи с утратой доверия

Свердловский областной суд обязал главу Сысерти Дмитрия Нисковских уволить его первого заместителя Сергея Воробьева в связи с утратой доверия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте 2023 года Сергей Воробьев и его жена купили земельный участок с жилым домом у учредителя организации, с которой Воробьев ранее заключил муниципальный контракт стоимостью почти 35 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги. При этом жена Воробьева работала в той же организации. Прокуратура установила, что недвижимость семье Воробьевых была продана по заниженной стоимости.

В прокуратуре отметили, что до заключения договора купли-продажи чиновник должен был сообщить в администрацию о возможном возникновении конфликта интересов, однако он этого не сделал.

Прокуратура направила представление главе Сысерти Дмитрию Нисковских, но в его удовлетворении было отказано. Городские чиновники не нашли в действиях Воробьева признаков конфликта интересов.

Не согласившись с принятым решением, прокуратура направила в Сысертский районный суд иск о признании бездействия администрации незаконным. Но и Сысертский районный суд отказал в удовлетворении иска прокурора.

Проявив принципиальность, прокуратура направила в областной суд апелляцию на решение суда первой инстанции.

Свердловский областной суд согласился с доводами надзорного ведомства, признав бездействие главы Сысертского муниципального округа незаконным, возложив на главу обязанность прекратить трудовые отношения с Сергеем Воробьевым в связи с утратой доверия.

Напомним, на прошлой неделе областной суд признал законным решение Серовского суда об отставке в связи с утратой доверия главы Серова Василия Сизикова.

Сысерть, Елена Владимирова

