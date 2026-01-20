российское информационное агентство 18+

Дети отравились в кафе аквапарка «Лимпопо»

В Екатеринбурге после проверки Роспотребнадзора временно закрыты кафетерий и кафе-мороженое на территории аквапарка «Лимпопо». По данным ведомства, после посещения аквапарка 5 детей подхватили острую кишечную инфекцию.

Специалисты выявили санитарные нарушения в кафе-мороженом (ИП Аганин В.Н.) и кафетерии «На корабле» (ООО «Моллино фуд»). В отношении компании составлены протоколы по ст.6.6 КоАП РФ. По решению Чкаловского районного суда работа точек общепита приостановлена на 30 суток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

