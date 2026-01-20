После отравления детей в кафе на территории аквапарка возбуждено уголовное дело

По факту отравления детей в кафетерии на территории аквапарка «Лимпопо» возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, после проверки Роспотребнадзора в Екатеринбурге временно закрыли кафетерий и кафе-мороженое на территории аквапарка «Лимпопо». По данным ведомства, после посещения аквапарка 5 детей подхватили острую кишечную инфекцию. Специалисты выявили санитарные нарушения в кафе-мороженом (ИП Аганин В.Н.) и кафетерии «На корабле» (ООО «Моллино фуд»). В отношении компании составлены протоколы по ст.6.6 КоАП РФ. По решению Чкаловского районного суда работа точек общепита приостановлена на 30 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

