Задержан подросток, обвиняемый в убийстве женщины

В Горноуральском задержан 15-летний подросток, которого обвиняют в убийстве 47-летней жительницы Нижнего Тагила. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

«В соцмедиа сообщается, что в Нижнем Тагиле 15-летний подросток напал на 47-летнюю местную жительницу и, нанеся ей удар ножом, скрылся с места происшествия. От полученных ранений женщина скончалась. Подросток был задержан и отправлен под домашний арест. Отмечается, что фигурант, нарушив избранную меру пресечения, покинул дом, но был задержан. Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту предъявлено обвинение», – сообщили в СКР.

Сообщество ВК «Инцидент Нижний Тагил» пишет, что убийство было совершено 6 января. Подросток, известный своим агрессивным поведением, зашел в чужой подъезд и внезапно набросился с ножом на местную жительницу. Раненая в живот женщина смогла добраться до своей квартиры, родные вызвали скорую помощь, но через 5 дней пострадавшая умерла в больнице.

Подростка отправили под домашний арест, но он сбежал. «Насколько я знаю, у парня конкретно с головой не в порядке. Он сказал, что ему все равно, кого убивать. Попался бы ребенок, он бы ребенка убил. А когда сбежал, написал друзьям, что у него с собой ножи и что хочет еще поубивать, все равно терять ему нечего», – рассказала подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Вечером 19 января подростка снова задержали.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

