Арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве незнакомой женщины (ФОТО)

Пригородный районный суд изменил меру пресечения 15-летнему подростку, обвиняемому в убийстве 47-летней женщины.

Ранее фигурант находился под домашним арестом, но сбежал. Как сообщили в пресс-службе суда, теперь обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 6 марта 2026 года.

Как уже писал «Новый День», убийство было совершено 6 января. Подросток, известный своим агрессивным поведением, зашел в чужой подъезд и, по версии следствия, внезапно набросился с ножом на местную жительницу. Раненая в живот женщина смогла добраться до своей квартиры, родные вызвали скорую помощь, но через 5 дней пострадавшая умерла в больнице. Подростка отправили под домашний арест, но он сбежал. 19 января его снова задержали.

Фото: Пригородный суд Нижнего Тагила

Нижний Тагил, Елена Владимирова

