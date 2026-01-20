В Екатеринбурге закрылись все кофейни Duo

В Екатеринбурге закрылась сеть популярных кофеен Duo. Не работают сразу все точки – на улице Куйбышева, в «Гринвиче», в «Высоцком», в ТЦ Bolshoy. Согласно объявлениям в самих заведениях, работа приостановлена по техническим причинам.

У регионального управления Роспотребнадзора другая версия – они сообщили, что проводят проверки в популярном общепите после жалоб потребителей на отравления. В частности, в соцсетях сообщалось, что некоторые посетители почувствовали себя плохо после того, как употребили авторские напитки в этой сети кофеен.

Представители Duo пока никак не комментирует ситуацию, в социальных сетях проекта – сообщения о наборе персонала в заведение в Уфу, розыгрыши и мотивационные открытки.

Екатеринбург, Елена Сычева

