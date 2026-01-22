Кофейни Duo открылись, но с сокращенным меню. РПН продолжает расследование

В Екатеринбурге с 22 января возобновила работу сеть популярных кофеен Duo, но с сокращенным меню. Как рассказал «Новому Дню» адвокат Георгий Краснов, региональное управление Роспотребнадзора продолжает расследование в популярном общепите после жалоб потребителей на отравления.

По его словам, к самой сети и к кофе у РПН претензий нет. На текущий момент санврачи не нашли нарушений ни в пробах продукции ни в медицинских документах работников. А посетители так и не предоставили ни одной справки, подтверждающей, что кишечные инфекции развились именно от употребления кофе.

При этом завтра, 23 января, в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга будет рассматриваться вопрос о приостановке работы одного из поставщиков кофеен Duo – компании «Деском+». Это связано с формальными нарушениями в планировке помещений и производственном контроле. Компания поставляет в сеть лишь небольшой ассортимент десертов. «Важно, что связь между формальными нарушениями и поступившими обращениями расследованием не установлена и поставщику не вменяется», – добавил адвокат.

Ранее «Новый День» писал, что в городе несколько дней назад закрылись все точки сети – на улице Куйбышева, в «Гринвиче», в «Высоцком», в ТЦ Bolshoy. Согласно объявлениям в самих заведениях, работа была приостановлена по техническим причинам. Но в соцсетях сообщалось, что некоторые посетители почувствовали себя плохо после того, как употребили авторские напитки в этой сети кофеен.

