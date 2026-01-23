Суд приостановил деятельность поставщика кофеен «Дуо»

Железнодорожный суд Екатеринбурга по материалам Роспотребнадзора приостановил деятельность поставщика кофеен «Дуо», ООО «Десертком+» на 90 суток, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В пресс-службе судов Свердловской области рассказали, что в производственном цехе предприятия по адресу: пер. Выездной, стр. 3, нарушались санитарные нормы.

В частности, не соблюдалась поточность технологических процессов; сотрудники ходили в верхней одежде и обуви через коридор, где на открытых стеллажах хранилась готовая продукция; не предприятии не проводился регулярно медосмотр сотрудников; к работе допущены люди, не прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее «Новый День» писал, что в городе несколько дней назад закрылись все точки сети кофеен «Дуо» – на улице Куйбышева, в «Гринвиче», в «Высоцком», в ТЦ Bolshoy. Некоторые посетители почувствовали себя плохо после того, как употребили авторские напитки в этой сети кофеен.

22 января сеть популярных кофеен возобновила работу, но с сокращенным меню.

А сегодня, 23 января, появилась информация о том, что у сотрудников сети обнаружили золотистый стафилококк, а в пробах продукции – колиморфные бактерии, обитающие в кишечнике человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

