В Duo у сотрудников нашли золотистый стафилококк, а в кофейной пенке – колиморфные бактерии

Роспотребнадзор продолжает расследование случаев заболевания посетителей популярной сети кофеен Duo в Екатеринбурге. Известно о семи случаях отравления, но пока не доказано, что люди заразились именно в этих кофейнях, – анализы еще в работе. Однако проверка уже нашла нарушения: у двух сотрудников обнаружили золотистый стафилококк, а в кофейной пенке нашли колиморфные бактерии (бактерии группы кишечной палочки, обитающие в ЖКТ).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, также нашли нарушения у поставщиков «Дуо» и в помещениях кофеен. Там неправильно хранили и маркировали продукты, не соблюдали требования к дезинфекции, а также не использовали обязательную систему контроля безопасности продуктов ХАССП.

У поставщика «Десертком+» сотрудники работали без медкнижек; не было системы ХАССП; также в ходе проверки обнаружили грязный цех с плесенью; изготовление, хранение и маркировка продукции велись неправильно; отсутствовали документы, позволяющие отследить происхождение продуктов. Второй поставщик, «Парогрупп», к началу проверки уже не работал, его сейчас тоже проверяют.

В кофейнях изъяли всю продукцию без документов и с неправильной маркировкой. Цех поставщика «Десертком+» опечатали. Составлен протокол по ст.6.6 КоАП РФ. Материалы расследования направлены в Железнодорожный районный суд. Окончательные выводы о связи заболеваний с нарушениями в кофейнях будут сделаны после получения всех результатов анализов.

Ранее «Новый День» писал, что с 22 января кофейни Duo работают, но с сокращенным меню.

