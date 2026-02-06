В кофейнях Duo нашли кишечную палочку в еде и стафилококк у восьми работников

В Екатеринбурге завершается эпидрасследование случаев заболевания посетителей популярной сети кофеен Duo в Екатеринбурге. Специалисты Роспотребнадзора обследовали 7 кофеен (Куйбышева, 44; Репина, 94; Толмачева, 22; 8 Марта, 46; 8 Марта, 149; Вайнера, 9; Малышева, 71) и поставщиков. В 11 образцах еды и кофейной пенки нашли кишечную палочку и превышение общего числа бактерий. В пяти смывах также обнаружили кишечную палочку, еще в двух – нашли золотистый стафилококк. Все дезсредства оказались разведены неправильно и не работали. У восьмерых работников, включая повара поставщика ООО «Парогрупп», обнаружен золотистый стафилококк.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора подчеркнули, что во всех семи кофейнях неправильно хранили и маркировали продукты, не соблюдали требования к дезинфекции, а также не использовали обязательную систему контроля безопасности продуктов ХАССП. В результате проверки поставщиков, ООО «Десертком+», выявили многочисленные грубые нарушения санитарных норм. А компания «Парогрупп» к началу проверки прекратила работу, нарушений у нее не нашли.

Сразу после проверки от работы отстранили тех, у кого нашли золотистый стафилококк. Во всех кофейнях провели полную дезинфекцию. После повторной проверки шесть из семи кофеен успели оперативно исправить все замечания.

На основании материалов Роспотребнадзора суд принял решение о приостановке деятельности поставщика «Десертком+» на 3 месяца из-за грубых нарушений. Кофейня «U» на 8 Марта, 149, не будет работать в течение месяца – владелец (ООО «Сила воли») не принял мер по устранению нарушений.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube