
Вторник, 20 января 2026, 15:13 мск

На время холодов перестанут работать гигантская горка и каток в квартале «Архангел Михаил»

Фото: Андрей Фомин, пресс-служба РМК

Из-за аномальных морозов закрываются также гигантская горка и каток в спортивном квартале «Архангел Михаил». Об этом рассказали в пресс-службе «Энергия РМК».

Площадки не будут работать 21, 22 и 23 января. При этом ледяной «Городок приключений», «Сказочный лес» и «РМК Экстрим» будут открыты.

Ранее «Новый День» писал о закрытии главного катка и зимних развлечений в парке Маяковского из-за холодов. Уралгидрометцентр предупредил, что в регионе температура с 21 по 23 января опустится до -42 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

