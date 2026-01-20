Каток на площади и зимние развлечения в парке Маяковского закроются из-за морозов

В Екатеринбурге из-за сильных морозов не будут работать каток на площади 1905 года и зимние развлечения в парке Маяковского – каток «Северное сияние», лыжная база, аттракционы, 17-метровая горка и фестиваль гигантских фонарей. Ограничения будут действовать с 21 по 23 января.

«Аномально холодный период в Свердловской области продлится с 21 по 25 января. Наиболее суровая погода с морозами -33…-38 °C, местами в Свердловской области до -40…-42° ожидается 22-23 января», – рассказали в Уралгидрометцентре.

Как отметили в пресс-службе главного катка города, в такую погоду лед становится слишком хрупким и требует долгого восстановления. Если билеты уже куплены на эти даты, их можно вернуть или обменять онлайн или в кассе с 24 января.

Сам парк Маяковского будет работать вне зависимости от погоды каждый день с 06:00 до 00:00.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube