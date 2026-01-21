Завтра наступит самый холодный день января

Свердловская область снова оказалась во влиянии Сибирского антициклона, который принес с собой сильные морозы. Сегодня ночью в регионе температура воздуха опустилась ниже -20 °C, а уже завтра, 22 января, прогнозируется один из самых холодных дней месяца.

«Атмосферное давление за сутки выросло на 10 гПа. К Уралу приблизился гребень Сибирского антициклона. Его ось, где обычно бывают наиболее мощные приземные инверсии и крепкий мороз, завтра будет ориентирована на Свердловскую область. При ослаблении ветра приземный воздух ночью выстудится до -32…-37°, в пониженных местах севера и востока области сильный мороз -40…-42°. 23 января крепкие морозы сохранятся, аномалия температуры -11…-16°. 25 января температура начнет повышаться, но все же будет холоднее нормы на 7-9°. Существенных осадков в этот период не предполагается», – сообщает Уральский гидрометцентр.

На время холодов в Екатеринбурге и других городах отменяется работа катков и зимних аттракционов. Общественный транспорт ходит с задержками, так как при низких температурах значительно снижается его скорость.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube