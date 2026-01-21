В Свердловской области повысили выплаты контрактникам, идущим на СВО

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил увеличить размер единовременной выплаты жителям региона, заключившим контракт с минобороны для прохождения военной службы в зоне проведения СВО.

Как сообщает департамент информполитики, размер региональной выплаты увеличен с 2,5 до 2,7 миллиона рублей. Дополнительно военнослужащие получают 400 тысяч рублей в качестве федеральной единовременной выплаты от министерства обороны. Таким образом, совокупная выплата составляет 3,1 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube