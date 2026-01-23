На Урале активно идет набор контрактников в войска беспилотных систем

Среди молодых свердловчан, которые заключают контракт с минобороны для службы в зоне СВО, пользуется популярностью новый вид войск – войска беспилотных систем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, использование передовых технологий и перспективы развития БПЛА и робототехнических комплексов вызывают особый интерес у будущих военнослужащих.

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге лейтенант Сергей Цедилкин рассказал, как комплектуются подразделения беспилотных войск: «Мы смотрим на навыки: где учился, где работал. <...> Приоритет – именно те, кто проходил военную службу ранее – да, конечно, это будет плюсом, но это не является ключевым фактором. То есть и гражданский человек, который никогда не имел никакой связи с армией, срочную службу не проходил, тоже имеет полное право поступить в войска беспилотных систем».

В программу обучения будущих воинов входит освоение навыков управления БПЛА, настройка и программирование летательных аппаратов, а также получение знаний в области конструирования и эксплуатации различных типов беспилотных систем.

Напомним, недавно губернатор Денис Паслер увеличил единовременную денежную выплату контрактникам с 2,5 до 2,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

