В аптеках Екатеринбурга нет базовых препаратов от хронических болезней

Жители Екатеринбурга жалуются на острую нехватку жизненно важных лекарств для лечения хронических заболеваний в аптеке на Саперов, 3, и Бардина, 34, где должны выдавать льготные препараты.

«Полки пустые, жизненно важные лекарства отсутствуют. Фармацевты, которые выдают препараты по рецепту, говорят, что их не привезли, предлагают покупать в других аптеках либо ходить и узнавать, когда поступят лекарства», – поделилась екатеринбурженка Ольга.

Так, по ее словам, отсутствуют ключевые рецептурные препараты для сердца, сосудов, щитовидной железы и ЖКТ:

левотироксин натрия (гормон щитовидки);

омепразол (от изжоги и язвы);

панкреатин (ферменты);

ривароксабан (разжижает кровь);

аторвастатин (снижает холестерин);

бисопролол, периндоприл, амлодипин (от давления и для сердца).

Екатеринбург, Дарья Деменева

