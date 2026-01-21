В аптеках Екатеринбурга нет базовых препаратов от хронических болезней

Жители Екатеринбурга жалуются на острую нехватку жизненно важных лекарств для лечения хронических заболеваний в аптеке на Саперов, 3, и Бардина, 34, где должны выдавать льготные препараты.
«Полки пустые, жизненно важные лекарства отсутствуют. Фармацевты, которые выдают препараты по рецепту, говорят, что их не привезли, предлагают покупать в других аптеках либо ходить и узнавать, когда поступят лекарства», – поделилась екатеринбурженка Ольга.
Так, по ее словам, отсутствуют ключевые рецептурные препараты для сердца, сосудов, щитовидной железы и ЖКТ:
левотироксин натрия (гормон щитовидки);
омепразол (от изжоги и язвы);
панкреатин (ферменты);
ривароксабан (разжижает кровь);
аторвастатин (снижает холестерин);
бисопролол, периндоприл, амлодипин (от давления и для сердца).
Екатеринбург, Дарья Деменева
